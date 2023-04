Carlos Bolsonaro diz que deixará redes sociais do pai: "Tratado como nem um rato mereceria"

O filho do ex-presidente disse ainda, em tom de desabafo, que "pessoas ruins" estariam ganhando com o trabalho dele

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) afirmou que deixará de administrar as redes sociais do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após mais de 10 anos assumindo as contas. Em publicação, o parlamentar escreveu que "em breve chegará o fim deste ciclo de vida".

O filho 02 do ex-presidente disse ainda, em tom de desabafo, que "pessoas ruins" estariam ganhando com o trabalho dele e que ele teria sido "tratado de modo que nem um rato mereceria". "Não acredito mais no que me trouxe até aqui", completou Carlos.

O vereador escreveu que não sairá "sem avisar". "(Foram) anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza de que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas".

Após mais de uma década à frente e ter criado as redes sociais de @jairbolsonaro , informo que muito em breve chegará o fim deste ciclo de vida VOLUNTARIADO. Pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade e isso não é excessão aqui. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 16, 2023

Carlos foi a aposta de Bolsonaro para a campanha nas redes sociais nas eleições de 2018 e novamente em 2022, mesmo contando com uma equipe marqueteiros profissionais. O grupo chegou a ser conhecido como "gabinete do ódio". No segundo turno das últimas eleições, Carlos foi acusado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de usar as redes sociais para promover um "ecossistema de desinformação" para beneficiar o pai.

