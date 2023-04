Bolsonaro depõe à Polícia Federal por 3 horas sobre joias sauditas

Durante o período em que ficou frente a frente com os delegados responsáveis pelo caso, Bolsonaro foi questionado sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita em visita oficial ao país durante seu mandato

Joias dadas de presente pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro e Michelle (Foto: Reprodução / Twitter / Paulo Pimenta)



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento nesta quarta-feira,5, por cerca de três horas na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Durante o período em que ficou frente a frente com os delegados responsáveis pelo caso, Bolsonaro foi questionado sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita em visita oficial ao país durante seu mandato. O teor do depoimento está em sigilo e não foi divulgado.

Para o depoimento de Bolsonaro, a área em frente à PF foi isolada e um forte esquema de segurança foi montado com homens da corporação e da Polícia Militar. Não houve manifestação de apoiadores em frente ao edifício.

Na véspera, a defesa de Bolsonaro informou ter devolvido, no dia 4, a terceira caixa de joias recebida da Arábia Saudita em 2019. As joias foram entregues à Caixa Econômica Federal.

Os advogados de Bolsonaro já haviam devolvido o segundo estojo, por ordem do Tribunal de Contas da União (TCU), que contém um relógio, uma caneta, abotoaduras, um anel e um tipo de rosário da marca suíça Chopard, avaliados em R$ 500 mil.

A s joias não foram declaradas à Receita Federal quando ingressaram no país.

