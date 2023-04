Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa: "Em respeito à fé cristã"

Os servidores dos órgãos e entidades da administração pública do Governo do Ceará terão ponto facultativo no expediente da próxima quinta-feira, dia 6, conforme decreto assinado nesta quarta-feira, 5, pelo governador Elmano de Freitas (PT). A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 3, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O ponto facultativo considera a tradição cristã de celebração da memória da Paixão e Morte de Jesus Cristo, sendo a Sexta-feira Santa um feriado religioso, conforme Lei Federal. "Decretei ponto facultativo nesta Quinta-feira Santa, em respeito à tradição e fé cristãs. Momento de reflexão e oração pelas nossas famílias, pelo nosso Ceará e pelo Brasil", escreveu Elmano, nas redes sociais.

A data faz parte das celebrações da Semana Santa, mas, ao contrário da sexta-feira, 7, não é considerada feriado. Deste modo, cabe à administração pública e às empresas determinarem se haverá ou não expediente. Serviços essenciais, como saúde e segurança, porém, funcionam normalmente na quinta-feira.

Estão inclusos nesta categoria consultas e exames eletivos já agendados para o dia 6 e os postos de coleta de sangue do Hemoce. O sistema de licitações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) também terá funcionamento normal para os procedimentos agendados para 6 de abril.





