Camilo e Dino anunciam R$ 150 milhões para segurança de escolas brasileiras

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 5, que serão disponibilizados R$ 150 milhões a estados e municípios para segurança nas escolas. Ele informou que o valor será investido no monitoramento da segurança das entidades estudantis, que será realizada meio de patrulhas escolares.



Além do financiamento, Dino informou que um Grupo Emergencial será instaurado na Secretaria Nacional de Segurança Pública com o intuito de monitorar as ameaças às entidades estudantis que são veiculadas nas redes sociais, especialmente na Dark Web.

“Nós estamos vendo, neste instante, no país, uma ideia de pânico, há ameaças em relação às outras escolas, universidades”, continuou. “Nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente ao monitoramento dessas ameaças na internet”, disse.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que Grupo de Trabalho será criado com o intuito de reforçar a segurança nas escolas brasileiras. As medidas de segurança fazem referência ao ataque a uma creche particular em Blumenau (SC) na manhã desta quinta-feira, 5, em que quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas.

“Espera-se que, criando esse Grupo de Trabalho, possamos ouvir os secretários de Educação, os prefeitos, os especialistas e a gente poder construir políticas de prevenção a violência nas escolas”, apontou Camilo.

O titular do MEC afirmou que outros ministérios foram contatados para contribuir com a proposta, como o Ministério das Comunicações, o da Saúde e o da Cultura e dos Esportes. Ele acrescentou que a criação do decreto interministerial foi discutida após o atentado à Escola Estadual Thomazia Montoro, há uma semana. Ele pontua que o presidente Lula (PT) assinará o decreto até o fim desta quarta-feira,5.

Camilo finalizou o discurso lamentando o episódio ocorrido na creche em Blumenau. “O Brasil precisa reagir, nós precisamos nos indignar com o episódio que aconteceu hoje, lamentável, em Blumenau”, disse.

A primeira reunião do Grupo Interministerial será realizada na manhã desta quinta-feira, 5, e discutirá as ações que serão adotadas para o combate à violência nas escolas.

