Camilo Santana se diz "chocado" com ataque a creche: "Dor imensurável"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 5, para lamentar o ataque a creche em Blumenau, em Santa Catarina, que deixou quatro crianças mortas e outras três feridas. O petista disse ter se impressionado com a informação e que já acompanha as investigações sobre o caso.

"Recebemos chocados a informação do ataque a uma creche em Santa Catarina, vitimando crianças indefesas e provocando uma dor imensurável às famílias e angústia à população. Minha solidariedade a todos diante dessa tragédia, que comove o país. Entrei em contato com o governador Jorginho Mello e estamos acompanhando o caso", escreveu Camilo.



Recebemos chocados a informação do ataque a uma creche em Santa Catarina, vitimando crianças indefesas e provocando uma dor imensurável às famílias e angústia à população. Minha solidariedade a todos diante dessa tragédia, que comove o país.

Mais cedo, o presidente Lula (PT) também se manifestou sobre o caso nas redes sociais. Ele avaliou o crime como "monstruosidade" e prestou solidariedade aos familiares. "Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor."

Um ataque foi registrado na manhã desta quarta. As vítimas tinham entre 3 e 5 anos de idade. De acordo com a investigação da PM, uma pessoa invadiu a creche particular Bom Pastor com um machado e atacou as crianças. A unidade fica localizada no bairro Velha e atende cerca de 220 alunos.

Informações preliminares apontam que o suspeito do ataque a creche, um homem, se entregou e foi capturado. O suspeito tem 25 anos, conforme o delegado Ulisses Gabriel, da Polícia Civil de Santa Catarina.

