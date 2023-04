Veja quanto Tasso, Ciro e outros políticos cearenses vão pagar de Taxa do Lixo

O site da Secretaria de Finanças de Fortaleza e o aplicativo da SefinDigital disponibilizaram, nesta quarta-feira, 5, os valores da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), mais conhecida como Taxa do Lixo. Na lista, estão o nome de alguns políticos do Ceará que possuem imóveis registrados na capital.



Confira os nomes:

José Sarto (Prefeito de Fortaleza)

- Valor: R$ 387

- Valor Venal do imóvel: R$ 7.840,67

Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza)

- Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado (dados da Sefin)

Elmano de Freitas (Governador do Ceará)

- Não existe nenhum imóvel vinculado ao documento informado (dados da Sefin)

Camilo Santana (Ministro da Educação)

- Valor Imóvel 1: R$ 206,06

- Valor Venal do imóvel: R$ 80.911,83



- Valor Imóvel 2: R$ 915,42



- Valor Venal do imóvel: R$ 510.218,69

TOTAL: 1.121,48 TMRSU

Capitão Wagner (secretário de Saúde de Maracanaú)

- Valor Imóvel 1: Isenção

- Valor Venal do imóvel: R$ 30.120,57

- Valor Imóvel 2: R$ 386,79

- Valor Venal do imóvel: R$ 176.184,67

- Valor Imóvel 3: R$ 457,88

- Valor Venal do imóvel: R$ 247.073,68

TOTAL: R$ 884,67 TMRSU

Tasso Jareissati (ex-senador do Ceará)

- Valor: R$ 1.200,06

- Valor Venal do imóvel: R$ 3.239.472,10



Eduardo Girão (Senador do Ceará)

- Valor Imóvel 1: R$ 348,43

- Valor Venal do imóvel: R$ 149.971,62



- Valor Imóvel 2: R$ 348,43

- Valor Venal do imóvel: R$ 149.971,62

- Valor Imóvel 3: R$ 1.200,06

- Valor Venal do imóvel: R$ 1.405.737,04

- Valor Imóvel 4: R$ 348,43

- Valor Venal do imóvel: R$ 149.971,62

TOTAL: 2.245,29 TMRSU

Cid Gomes (senador)

- Valor Imóvel 1: R$ 657,44

- Valor Venal do imóvel: R$ 261.303,46

- Valor Imóvel 2: R$ 382,20

- Valor Venal do imóvel: R$ 96.095,4



TOTAL: 1.039,64 TMRSU

Ciro Gomes (ex-governador)

- Valor Imóvel 1: R$ 922,17

- Valor Venal do imóvel: R$ 780.954,31

- Valor Imóvel 2: R$ 457,01

- Valor Venal do imóvel: R$ 332.180,25



TOTAL: 1.379,18 TMRSU

