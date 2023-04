Datafolha: 30% dos eleitores se dizem petistas e 22%, bolsonaristas

A nova pesquisa mostra pouca variação de preferência desde dezembro do ano passo, quando 32% dos entrevistados se identificaram com o petismo e 25%, com o bolsonarismo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 5, mostra que 30% dos eleitores se identificam como petistas, enquanto 22% que se veem como bolsonaristas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para além da atual polarização, a pesquisa, encomendada pela jornal Folha de S.Paulo, "buscou tons de cinza na escala", permitindo aos entrevistados se identificarem com posturas mais moderadas. Segundo o resultado, 9% dos ouvidos se identificam como mais próximos do bolsonarismo, 22% se consideram neutros e 10% se dizem mais alinhados ao petismo.

Os números são um pouco inferiores que os divulgados em dezembro de 2022, quando outro levantamento do mesmo instituto indicou que 32% do eleitorado se alinhava ao petismo, contra 25% ao bolsonarismo. O Datafolha entrevistou 2.028 eleitores entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades do País.

Expectativas para os 100 dias de governo

Os percentuais de identificação como petista ou bolsonarista não refletem, necessariamente, a avaliação que a população tem feito do governo do petista. Na segunda-feira, 3, o Datafolha divulgou também uma pesquisa nacional de avaliação dos 100 primeiros dias do 3º mandato de Lula.

O instituto aponta que 38% da população avaliam o governo atual como ótimo ou regular. A avaliação positiva divulgada na última segunda-feira, 3, é maior que a do mandatário anterior, Jair Bolsonaro (PL), que contava com uma aprovação de 32% ao fim dos seus primeiros 100 dias. Os números do atual governo, contudo, são menores em relação aos mandatos anteriores do presidente petista, que contou com 43% e 48% em 2003 e 2007, respectivamente. Em termos de reprovação, Lula tem hoje uma taxa de 29%, enquanto o ex-presidente Bolsonaro contava com 30% ao fim dos três primeiros meses de gestão.

Faltam cinco dias para os 100 dias de governo Lula, que acontece em 10 de abril. Esse marco é uma oportunidade de aferir a capacidade de governo de começar a cumprir promessas de campanha. Nesse aspecto, a pesquisa do Datafolha aponta para 51% dos entrevistados afirmando que o governo, nos 100 primeiros dias, fez menos do que o esperado. Entre os ouvidos, 25% consideram que o governo cumpriu com as expectativas e apenas 18% avaliam que foi feito mais que o esperado. Outros 6% não souberam responder ou deram outras respostas.

