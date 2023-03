Elmano visita municípios atingidos por enchentes no CE: "Prioridade é ajudar as famílias"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), esteve nos municípios de Senador Pompeu e Milhã nesta segunda-feira, 27, após as enchentes que atingem as cidades durante as chuvas no estado. “Vou visitar os municípios que precisar”, disse o governador.

Elmano informou que o Governo do Estado monitora a situação dos locais mais prejudicados pelas fortes chuvas. Segundo ele, a prioridade é ajudar famílias vítimas dos desabamentos e enchentes que ocorreram durante o mês de março.

“Nós estamos buscando recuperar o máximo possível e o mais rápido que nós pudermos, mas a prioridade, especialmente, é ajudar as famílias que neste momento sofrem, correm risco, perderam o patrimônio, alguns até perderam entes queridos e nós temos que ajudar especialmente às pessoas, o patrimônio que a gente vem seguindo”, afirmou.

Após as fortes chuvas, Elmano enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) um projeto que garante abrigo a vítimas de calamidades. O projeto prevê possibilidade de concessão de aluguel social a famílias desabrigadas ou que precisem ser retiradas de suas moradias por estarem em áreas de risco, entre outras ações

Durante sua visita a Milhã, nesta segunda-feira, o petista disse: “Eu estou aqui pra garantir ao prefeito, a população de Milhã, como em Senador Pompeu, de que o Estado vai ajudar essas famílias, vai ajudar o município e estou visitando pessoalmente para conhecer de perto a realidade e imediatamente tomar atitude para ajudar no que nós pudermos fazer recuperação do patrimônio dessas famílias”.

Créditos: Divulgação pic.twitter.com/qVb2rBTidF — Jogo Político (@jogopolitico) March 27, 2023

Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Milhã e Mauriti estão entre os municípios mais afetados. O governador informou que órgãos estaduais estão em contato com gestores municipais.

“Nós estamos pedindo à Defesa Civil dos municípios, e a Defesa Civil está acompanhando. Nós estamos com mais de onze equipes da SOP (Superintendência de Obras Públicas) de recuperar estrada interditada”, acrescentou Elmano.



