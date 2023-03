Após Lula adiar viagem à China, Elmano retoma agenda no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), retoma a agenda no Estado a partir desta segunda-feira, 27. A volta do chefe do Executivo estadual acontece após o adiamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China.

Elmano era um dos governadores que integrava a comitiva presidencial ao país asiático. O cearense tinha agenda com grupos chineses que atuam na área da energia renovável e, com especial atenção, no plano do hidrogênio verde.

O embarque brasileiro para a China estava marcado para este domingo, 26. O compromisso internacional foi adiado após o presidente Lula ter diagnóstico de pneumonia. Ainda não há nova data para a viagem presidencial.

Conforme noticiado pelo colunista Eliomar de Lima, Elmano participaria, na próxima segunda-feira, do Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável. O cearense estava no painel "Experiências locais e regionais nos assuntos de mudança climática e preservação do meio ambiente", na capital chinesa, Pequim.

Em paralelo, o governador tinha compromissos numa agenda que deve durar uma semana. Ele aproveitaria a ocasião para realizar uma rodada de negócios com empresários chineses de Beijin e Fujian. Há grupos dessas cidades que já investem no Estado.

Em especial, Elmano apresentaria, segundo sua assessoria, o potencial do Complexo Industrial e Portuário do Pecém no campo do hidrogênio verde.

A partir de comunicado nas redes sociais, Elmano de Freitas informou que, "em virtude do adiamento da viagem do presidente Lula à China", irá retomar a "agenda normalmente no Ceará a partir de segunda-feira".

Em virtude do adiamento da viagem do presidente Lula à China por motivos de saúde, na qual eu faria parte da comitiva, informo que retomarei minha agenda normalmente no Ceará a partir de segunda-feira. Desejo pronto restabelecimento ao presidente. — Elmano de Freitas (@elmanooficial) March 25, 2023

