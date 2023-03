Bolsonaristas e aliados de RC se unem para fiscalizar hospitais da gestão Elmano

O grupo iniciou as atividades em Quixeramobim, no Hospital Regional do Sertão Central

Uma comitiva formada por oito deputados estaduais que fazem oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se reuniram, nesta segunda-feira, 27, para realizar uma série de fiscalizações a equipamentos de saúde no interior do estado. O grupo iniciou as atividades em Quixeramobim, no Hospital Regional do Sertão Central.

Integram o bloco os parlamentares Felipe Mota (União), Sargento Reginauro (União), Carmelo Neto (PL), Dra. Silvana (PL), Alcides Fernandes (PL) - a maioria identificada com o bolsonarismo -, e o grupo de pedetistas dissidentes que se articulam em oposição ao Governo do Estado: Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

"Constatei que realmente o hospital é suntuoso. Aqui foram gastos R$ 400 milhões, mas a gente vê todos os lugares vazios, enquanto lá em Fortaleza, nos locais de atendimento, como no Frotão (IJF), as pessoas se acotovelando nos corredores, quando aqui poderia atender, mas aqui a gente viu que não tem mais ninguém", disse Alcines, em vídeo nas redes sociais.



A deputada Dra. Silvana também publicou material sobre a visita ao equipamento de saúde: "Fica registrada nossa denúncia e indignação com esse caso de indiferença ao povo do estado do Ceará, que, infelizmente, vivencia uma realidade terrível, tendo que, por muitas vezes, esperar nos corredores de unidades superlotadas em Fortaleza", escreveu.



Logo no início da manhã, o deputado Carmelo Neto divulgou um vídeo a caminho de Quixeramobim: "Eu não vou estar sozinho, vamos agora todos os deputados de oposição da Alece, uma fiscalização em comissão e vocês vão acompanhar", afirmou.



O deputado Sargento Reginauro também usou as redes sociais para criticar a gestão do hospital. Segundo o parlamentar, a estrutura não possui corpo técnico, como médicos e especialistas, para atender às diversas especialidades.

"O que a gente verificou, lamentavelmente, a estrutura é muito boa, muito grande. Conversamos com equipes médicas que afirmaram que um hospital com essa estrutura poderia, sim, atender alta complexidade, mas não atende", avaliou o parlamentar.



"Nós viemos aqui em comissão. Vários deputados estaduais estiveram conosco nessa visita, vendo como realmente funciona esse hospital, para depois a gente fazer nossa análise e dizer para o povo o que a gente está fazendo e o que precisa ser melhorado na rede pública do Ceará", disse Antônio Henrique, em stories no Instagram.



Essa não é a primeira vez que a oposição no Ceará cita o Hospital Regional do Sertão Central, inaugurado em 2014, para denunciar a falta de serviço de urgência e emergência médica no Estado. O mesmo caso foi questionado pelo ex-deputado Capitão Wagner (União), em 2022, quando disputou o Governo do Ceará.



PDT e PL

A comitiva de deputados de oposição a Elmano evidencia um fenômeno já visto nas últimas semanas: a aproximação política entre PDT e PL. Na última quarta-feira, 22, o ex-deputado federal e ex-candidato a vice-governador Raimundo Gomes de Matos (PL) entrou para os quadros da gestão da Prefeitura de Fortaleza, após o prefeito José Sarto (PDT) convidá-lo para assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

A ida de Gomes de Matos para órgão ligado à Prefeitura marcou a entrada do PL, partido com diversos parlamentares de oposição no Ceará, na administração municipal. Na Câmara Municipal, Sarto tem conseguido um bom diálogo com membros da oposição e avançar na conquista de apoios no Legislativo. As articulações podem indicar novos rumos que as eleições de 2024 podem tomar.

Deputados do PDT de oposição a Elmano

As atividades de fiscalização no interior do Ceará confirma a disposição que os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho têm de permanecer na oposição ao governador Elmano de Freitas. O grupo representa minoria, visto que entre os 13 integrantes da bancada pedetista na Alece, 10 apoiam o governo estadual.

Os pedetistas defendem não fazer uma oposição radical, porém, já provaram estar em contraponto a algumas mensagens enviadas pelo Executivo, como foi o caso da reforma administrativa e do aumento do ICMS, aprovados no último mês. A linha de atuação encontra tem apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que já acumula fortes posicionamentos contra a gestão Elmano. Ele disputou o Palácio da Abolição em 2022, ficando em terceiro lugar.