Tin Gomes assume Ceasa e defende apoio do PDT a Elmano: "Mais fácil quem é oposição sair"

O ex-deputado estadual e recém-empossado presidente da Ceasa-CE (Centrais de Abastecimento do Ceará), Tin Gomes (PDT), defendeu que o partido componha a base do governador Elmano de Freitas (PT) e afirmou ser mais fácil que aqueles que querem fazer oposição saírem do partido do que tentar emplacar essa tese. Tin também fez críticas ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), um dos principais críticos de Elmano.

“Não existe oposição meio-termo. Ou você é oposição ou não é. O PDT não é oposição, dos 13 (deputados estaduais), dez são governo. É mais fácil quem quer se fazer oposição, sair do PDT do que dizer que o PDT é oposição”, afirmou Tin em evento na manhã desta terça-feira, 21, em Maracanaú, no qual tomou posse como novo presidente da Ceasa.

O ex-parlamentar, um dos cinco ex-deputados derrotados nas eleições de 2022 a ser nomeado para cargo na gestão Elmano, rebateu críticas de políticos como Roberto Cláudio e Tasso Jereissati (PSDB), sobre Elmano acomodar aliados políticos em cargos. Ao ser perguntado sobre o tema, Tin direcionou a crítica a RC.

“Fico admirado quando escuto meu amigo Roberto Cláudio criticar acomodações políticas, porque ele mesmo já o fez, na gestão da Prefeitura. Há pouco tempo era do mesmo projeto, aí houve uma derrota, um descuido na trajetória, houve um racha e tudo o que aconteceu. Agora o defeito que tem é o governador acomodar aliados? Minha vinda para cá é reconhecimento pelo que eu fiz”, argumentou.

O novo presidente da Ceasa disse ainda que se os opositores não têm o que criticar, é melhor não falarem. “Eles estão criticando uma coisa que é prática deles, prática normal de partidos. Para eleger um prefeito, um governador, é normal se fazer coligações e quando se ganha, os partidos que ajudaram indicam alguns membros para compor”, completou.

A tese do PDT na oposição é defendida por RC e apoiada por vereadores de Fortaleza e por parte dos deputados estaduais que também trajetória ligada ao ex-prefeito. Roberto tem dado declarações públicas de forma crítica à gestão Elmano, sobretudo em áreas que envolvem temas ligados a emprego e renda. O PDT estadual ainda não fechou posição oficial sobre ser ou não base do governador Elmano.

Com informações do repórter Filipe Pereira

