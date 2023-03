Elmano pede "humildade" para 2024 e diz que sua vitória ocorreu devido alianças

Enquanto as articulações no PT se intensificam diante de uma possível candidatura à Prefeitura de Fortaleza, o governador pediu cautela ao avaliar que o partido só ganhou a última eleição estadual devido ao apoio de uma série de partidos aliados

O governador Elmano de Freitas (PT) avaliou que o cenário eleitoral do PT para uma possível candidatura à Prefeitura de Fortaleza deve ser vista com “humildade” antes de ser confirmada. Durante solenidade em Maranguape, o petista lembrou das vitórias da sigla no âmbito do Governo do Ceará e da Presidência da República, porém, foram resultantes de alianças e composições políticas.

“Nós elegemos essas pessoas com um conjunto de partidos aliados. Não elegemos sós. Certamente, não ganharíamos a eleição se estivéssemos sozinhos. Ganhamos porque temos uma vice como a Jade, do outro partido. Temos outros partidos que ajudaram. Então, primeiro, é sempre bom manter a humildade”, disse o governador.

O chefe do Executivo estadual evitou comentar sobre seu envolvimento nas discussões eleitorais e considerou que, no momento, a decisão sobre uma possível candidatura petista ao Paço Municipal deve ser conduzida por líderes partidários.

"Eu vou me envolver em algum momento da eleição? Provavelmente, mas não deve ser a minha preocupação central. A minha preocupação central é governar o Estado do Ceará. Liderança política, discussão, isso cabe aos lideres partidários. Vou respeitar. No momento certo vou dar a minha opinião", avaliou Elmano.

Lideranças do PT no Ceará já admitem a tese de que o partido invista em candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. O deputado federal e líder do partido na Câmara dos Deputados, José Guimarães, defendeu que a sigla "vem com força" para as eleições municipais, devendo lançar nome próprio.



Parlamentares petistas também já defendem que a legenda dispute a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. Os deputados estaduais Guilherme Sampaio (presidente do PT em Fortaleza) e Larissa Gaspar, ambos cotados para o posto e com nomes em ascensão na sigla, já sinalizaram positivamente para a questão.

A deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que nas últimas duas eleições municipais (2020 e 2016) foi a escolhida pelo PT para a disputa, também é uma possibilidade. A atual parlamentar, reeleita no ano passado, já se movimenta nas redes sociais destacando suas ações na época em que administrou a Capital.

Alguns nomes vinculadas à parlamentar foram recém-nomeados para composição do governo Elmano, em especial para a área de articulação política, cargos considerados estratégicos. O novo secretário executivo, Antônio Carlos, foi ouvidor-geral e assessor de Luizianne. Outro caso é o nome de Waldemir Catanho, nomeado ano passado como Secretário de Articulação Política. O petista foi secretário de governo da atual parlamentar durante sua gestão na Capital, encerrada em 2012.

As articulações devem se intensificar nos bastidores, visto as recentes movimentações de possíveis candidatos que devem se colocar na disputa pela sucessão do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que já comentou em tentar sua reeleição. Em Maracanaú, o secretário da Saúde e ex-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (UB), também já tem dados indícios de uma eventual candidatura. Já outros partidos, como o PL, MDB, PSDB e outras siglas, já tentam articular força política.

