Apoiador de Lula mata amigo bolsonarista após briga por política no Mato Grosso

Um apoiador do ex-presidente do Jair Bolsonaro (PL), identificado como Valter Fernando da Silva, 36, foi morto a tiros no domingo, 19, após uma discussão sobre política em um bar no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos seria Edno de Abadia Borges, 60, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a Polícia Civil, o dono do bar e testemunhas que estavam no local afirmaram que Edno e Valter começaram a discutir por divergências políticas.

A mãe da vítima, Irani da Silva, disse ao UOL, que os dois eram amigos. Ela relatou ter sido informada da morte do filho já na madrugada dessa segunda-feira, 20.

A Polícia, ao veículo, disse, no entanto, não trabalhar com a hipótese de crime político e sim com "motivo fútil", pela discussão política.

"Não há como classificar o crime como político porque até onde apuramos não houve motivação desse tipo. O que houve foi um crime qualificado por motivo fútil, que foi a divergência política ou ideológica", disse ao UOL.

O órgão também informou que o suspeito, que está foragido, não possui registro de porte ou posse de armas. A arma do crime também segue desaparecida. Nenhum dos dois tinham antecedentes criminais.