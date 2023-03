Lula volta a criticar Lava Jato e reafirma que operação quebrou empresas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta terça-feira, 21, que é preciso fazer com que novas empresas de engenharia cresçam e se desenvolvam no País. Ele voltou a criticar a Lava Jato e disse que a operação poderia ter prendido um empresário que roubou, mas mantendo o funcionamento das empresas. "O que não pode é quebrar empresa como quebrou", disse.

"Muitos confessaram que fizeram bobagem e se fizeram bobagem tem que pagar o preço de fazer bobagem. O que não dá é para um País do tamanho do Brasil, com as empresas de engenharia que tinha, ter de trazer empresas chinesas, espanholas ... para fazer uma obra qualquer", disse, durante entrevista à TV 247, ao comentar sobre as consequências da Operação Lava Jato.

