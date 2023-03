Tin Gomes é o 5º ex-deputado derrotado nas eleições a ganhar cargo na gestão Elmano

A diretoria e o Conselho de Administração do Centro Estadual de Abastecimento (Ceasa-Ce) realiza, na manhã desta terça-feira, 21, a solenidade do novo presidente da instituição, o ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT). O evento ocorre às 9 horas no entreposto da instituição em Maracanaú. Com a posse, ele se tornar o quinto ex-deputado derrotado nas eleições do ano passado a ganhar um cargo na gestão do governador Elmano de Freitas (PDT).

"Acabei de participar da reunião remota do Conselho da Ceasa, que ocorreu a aprovação do meu nome para presidente do Conselho e da Ceasa e o nome do João Paulo para Diretor Financeiro. Quero agradecer ao governador Elmano de Freitas pela indicação e aos conselheiros por referendarem", escreveu Gomes, nas redes sociais, na última sexta-feira, 17.

O ex-parlamentar é primo do senador Cid Gomes (PDT) e do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT). O pedetista atuou como vereador de Fortaleza por três mandatos e chegou a assumir a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza por duas vezes. Entre 2009 e 2010, foi vice-prefeito na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cargos para candidatos derrotados

O pedetista entra para a lista de candidatos derrotados nas urnas em 2022 nomeados a cargos na gestão Elmano. Na última semana, quatro ex-deputados não eleitos no ano passado foram oficializados em novos cargos para função de assessores e secretários-executivos.

- Walter Cavalcante (ex-deputado) - Assessor Especial de Assuntos Institucionais

- Leonardo Araújo (ex-deputado) - Assessor Especial de Assuntos Federais



- João Alfredo (ex-deputado) - Presidente do instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace)



- Audic Mota (ex-deputado) - Assessor Especial do Desenvolvimento Regional do Ceará

O ex-deputado Audic Mota (MDB), também derrotado nas últimas eleições, foi nomeado para a Assessoria Especial do Desenvolvimento Regional do Governo do Ceará. "Mãos à obra e ao sucesso da gestão estadual", comemorou o emedebista, nas redes sociais.

As indicações de aliados políticos para a estrutura administrativa da gestão Elmano de Freitas tem sido criticadas nas últimas semanas. Em almoço com jovens empresários, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) acusou o petista de usar critérios "absolutamente políticos" para a escolha do primeiro escalão do governo estadual, por meio de um projeto “político-eleitoral e cada vez mais nesse sentido fisiológico e clientelista”.



Tags