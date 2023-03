Guimarães diz que PT virá "com força" para disputar prefeitura em Fortaleza

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e articulador político do PT no Ceará esteve em evento na cidade de Maranguape, onde se reuniu com correligionários e aliados

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), reforçou, neste domingo, 19, as articulações que já correm nos bastidores para que o partido invista em candidatura própria à prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. O parlamentar e articulador do partido no Ceará defendeu que a sigla "vem com força" para o pleito.

"Depois do que o PT fez nesse período todo, eu não duvido que o PT, pelo seu tamanho, pelo compromisso que ele tem com o Brasil e com o Ceará, nós vamos ter muita força nas eleições de 2024 para eleger o prefeito de Fortaleza e vários outros prefeitos no Interior do estado", disse o deputado, durante solenidade, em Maranguape, onde participou de anúncio dos investimentos do governo estadual para o desenvolvimento rural cearense.

Em Maranguape, Guimarães participou de evento ao lado do governador Elmano de Freitas e da senadora Augusta Brito, ambos do PT. Também estiveram presentes secretários estaduais, prefeitos, parlamentares da bancada do PT na Assembleia Legislativa e de partidos aliados, movimentos sociais, gestores municipais da pasta de Agricultura e trabalhadores rurais.

"Acredito que exatamente por estar fortalecido, com presidente, governador, senador, ministro, mas especialmente pelo desenho da política como um todo, acredito que Fortaleza tem tudo para querer e continuar com essa mudança que já aconteceu no governo federal e teve no governo estadual . A gente sempre acredita que o PT também consiga uma vaga na Prefeitura de Fortaleza", avaliou Augusta.

Questionado sobre o assunto, Elmano disse que não se envolveria no assunto neste momento. O petista, no entanto, reforçou que membros da sigla precisam ter "humildade" na condução das articulações e reconhecerem que o último resultado das urnas foi fruto de diversas alianças políticas construídas anteriormente.

Na Capital, a ideia se fortalece na medida em que petistas e pedetistas ainda acumulam tensões desde o resultado eleitoral do ano passado que elegeu Elmano. Nos bastidores, o partido já se prepara para fazer frente a uma eventual tentativa de reeleição do atual prefeito, José Sarto (PDT), além de outros postulantes.

Parlamentares petistas também já defendem a tese de candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, onde a sigla faz oposição ao PDT, nas eleições de 2024. Os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, ambos cotados para o posto e com nomes em ascensão na sigla, já sinalizaram positivamente para a tese.

Os parlamentares vêm repercutindo uma série de críticas à atual gestão do Paço Municipal, como é o caso da aprovação da Taxa do Lixo e o aumento das passagens em Fortaleza. Essas entre as iniciativas mais polêmicas recém-colocadas em pauta pela gestão Sarto.

A outra aposta é o nome da deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que nas últimas duas eleições municipais (2020 e 2016) foi a escolhida pelo PT para a disputa. A petista acabou derrotada, sem nem sequer chegar ao segundo turno dos respectivos pleitos. A atual parlamentar, reeleita no ano passado, já se movimenta nas redes sociais destacando suas ações na época em que administrou a Capital.

Nomes vinculados à ex-prefeita foram recentemente nomeados para composição do governo Elmano. Foram escolhidas novas figuras para cargos considerados estratégicos para o Executivo estadual. Entre eles novos assessores, secretários-executivos da estrutura administrativa e integrantes na área de articulação política.