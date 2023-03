Deputados rebatem críticas feitas a Cid Gomes por vereadores

Após o senador Cid Gomes (PDT) ser alvo de críticas feitas por alguns vereadores do PDT durante sessão da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) da última quarta-feira, 1º, alguns deputados estaduais do PT e do PDT partiram em sua defesa nesta quinta-feira, 2.

O deputado estadual Júlio César Filho (PT-CE) elogiou o senador e rebateu as falas do vereador Lúcio Bruno (PDT). Para ele, Bruno foi “infeliz nas palavras”, pois o povo de Fortaleza deve reconhecer o trabalho que Cid fez pelo Ceará e pela Capital. “Respeite o senador Cid. Antes o endeusava e hoje fala dele, como uma ação de política baixa”, disse.

"Defendemos o trabalho e a trajetória política de Cid Gomes porque acreditamos no legado construído pelo senador para o Ceará", ressaltou Júlio César, que já foi vice-líder de Cid na AL-CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lúcio Bruno, que preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara Municipal, disse não ter entendido a fala de Cid e declarou que a Capital “se tornou uma grande Aldeota” a partir de investimentos das últimas gestões.

“Fortaleza se tornou uma grande Aldeota. Ele esqueceu de dizer isso, que em Fortaleza não existe mais a periferia e não existe mais a Aldeota. Fortaleza é só Aldeota”, pontuou o vereador na quarta-feira, 1°, após Cid questionar intervenções feitas pela gestão municipal.

Outro vereador que criticou Cid Gomes foi Emanuel Acrizio (PP), que afirmou que há uma politização fora de hora na Capital, alfinetando o senador. "Estão politizando muito cedo. Não podemos fazer discriminação de bairros, tem que ser a Fortaleza de todos. Nós precisamos dar as mãos, governo e prefeitura. Senador, o senhor está muito sumido, precisa andar por Fortaleza e ver as obras. Realmente o senhor anda muito em Brasília (...) Deixe o prefeito trabalhar, não vamos antecipar a campanha”.

Júlio César defendeu o senador logo durante o primeiro expediente desta quinta-feira, em sessão plenária da AL-CE e destacou que discordar faz parte, mas dentro do campo democrático. “Para isso, no entanto, é necessário fazer críticas construtivas, e não como tem sido feito”, disse.

“Cid Gomes é um visionário, um homem que levou a saúde de alta complexidade, que antes se concentrava apenas na capital, para o interior do Estado. Foram feitos os hospitais da região Norte e do Cariri, obras que ninguém teve a coragem de realizar”, ressaltou.

Na Assembleia, os deputados Guilherme Landim, Marcos Sobreira (PDT), e Sergio Aguiar (PDT) também prestaram apoio à Cid. Landim, que é líder do governo na Assembleia, afirmou que é necessário “rememorar o que vivemos há mais de 20 anos atrás, quando o Ceará deu um grito pedindo mudanças”.

“À época, começou um processo de desenvolvimento, com diálogo e união, o que alçou o Ceará como uma referência na educação. Cid é responsável por tudo isso”, defendeu Landim.

Marcos Sobreira (PDT) foi outro deputado que defendeu Cid. Ele citou que as críticas foram feitas por parlamentares do próprio partido do senador, o PDT, e lembrou obras estruturais feitas na gestão de Cid Gomes, quando era governador do Ceará, na região do Cariri e Centro-Sul. “Fico triste de ver meia dúzia de parlamentares agindo dessa forma”, disse.

O deputado De Assis Diniz (PT) também apoiou o senador, afirmando que as críticas não contribuem para o estado cearense. O deputado Sérgio Aguiar (PDT) lembrou a trajetória política de Cid Gomes. “Além de nos liderar no PDT, Cid é a marca de um legado que continua sendo construído no Ceará”, afirmou Aguiar.

Já Sargento Reginauro (União) avaliou como incoerente a fala de Cid sobre a gestão de Fortaleza. “Fez críticas até contra a mesma família e contra o grupo político, que até pouco tempo dizia ser o melhor para Fortaleza. É, no mínimo, contraditório”, observou.

Sobre o assunto Assembleia define presidentes e vices das comissões; veja lista

Roberto Cláudio critica quem alimenta "esse tipo de futrica publicamente" no PDT

Cid diz que Sarto não tem "disposição para oposição" e afirma que não criticou prefeito

O POVO News: Lula lança novo Bolsa Família; confira regras e valores

Sarto diz que clima não ficou ruim e recebe "de braços abertos" crítica "com boa intenção"

Tags