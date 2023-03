"Fortaleza se tornou uma grande Aldeota", diz vereador ligado a Sarto em resposta a Cid

O vereador Lúcio Bruno (PDT) rebateu a fala do senador Cid Gomes (PDT) e criticou o correligionário por ter dito que as intervenções da Prefeitura de Fortaleza não podem "ficar (apenas) na Aldeota". O vereador disse não ter entendido a fala do colega, e declarou que Fortaleza, nas administrações de Roberto Cláudio e José Sarto, “se tornou uma grande Aldeota” a partir de investimentos em diversos bairros.



“A gente não entendeu a fala do senador Cid Gomes, quando ele diz que o investimento é só na Aldeota. Porque Fortaleza se tornou uma grande Aldeota. Ele esqueceu de dizer isso, que em Fortaleza não existe mais a periferia e não existe mais a Aldeota. Fortaleza é só Aldeota”, disse na tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 1° de março.

Lúcio Bruno citou obras e investimentos da Prefeitura e questionou outros vereadores sobre quantas vezes eles viram Cid em bairros da periferia. “Quantas vezes o senhor viu o senador no Zé Walter, e no Conjunto Palmeiras? Há muito tempo ele não anda de carro na periferia de Fortaleza. Ele deve andar na Aldeota, lá ele deve andar”, acrescentou, alegando que RC foi o prefeito que mais investiu na periferia e que Sarto está “continuando” o trabalho do seu antecessor.

Na última terça-feira, 28, foi publicada entrevista de Cid ao podcast As Cunhãs, na qual o senador deu declarações em tom crítico acerca da gestão do prefeito Sarto; Cid mencionou conversas que teve com o prefeito e afirmou ter feito sugestões na administração, como melhorar o trânsito na avenida José Bastos.

"Eu já disse cem vezes que tem uma ruma de viaduto aqui (na região do bairro Aldeota), aquela região ali (da José Bastos) precisa de um viaduto, ali é um pandemônio de manhã. As coisas não podem ficar só aqui na Aldeota", disse na ocasião.

Outros vereadores da base de Sarto, como Carlos Mesquita (PDT), Didi Mangueira (PDT), Bruno Mesquita (Pros) e Emanuel Acrízio (PP) também usaram a tribuna para criticar a fala de Cid e defender a administração municipal.

As divergências ocorrem um dia antes de uma nova reunião do PDT para debater eventual apoio à administração do governador Elmano de Freitas (PT). O partido se reuniu na última quinta-feira, mas não chegou a um consenso sobre o tema. Nova reunião ocorre amanhã à tarde.

