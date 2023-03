Lula diz que quer terminar o mandato com a 'normalidade recuperada' no País

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse querer terminar o mandato com a "normalidade recuperada" no País. Ao retomar conquistas feitas pelos governos petistas, ele declarou que provou ser possível aumentar o salário mínimo sem causar inflação.

"Se, ao terminar meu mandato no dia 31 de dezembro de 2026, eu tiver garantido que cada brasileiro esteja tomando café da manhã, almoçando, jantando, trabalhando e as crianças estudando, já terei cumprido outra vez a minha crença com o povo brasileiro", declarou o chefe do Executivo, em entrevista à Rádio BandNews FM gravada na manhã desta quinta-feira, 2.

O presidente fez uma autocrítica e confessou ter cometido "muitos erros", mas reconheceu série de conquistas feitas por ele e pela ex-presidente Dilma Rousseff.

