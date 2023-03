PDT cancela reunião após definir liderança da Assembleia Legislativa

O PDT cancelou a reunião marcada para esta quinta-feira, 2, definida como encaminhamento de um outro encontro na semana passada. A principal pauta da legenda seria escolher os nomes das vice-lideranças na Assembleia Legislativa (AL-CE), o que foi oficializado já nesta quarta-feira, 1ª. No entanto, ainda paira a decisão sobre se a legenda vai ser oficialmente base do governador Elmano de Freitas (PT).

"A reunião que nós teríamos que estaria marcada para amanhã foi cancelada, tendo em vista que a pauta principal seria a escolha do seu líder do PDT e dos seus vice-líderes, tinham três deputados querendo, quando só tínhamos duas vagas, mas essa pauta já foi definida", afirmou o deputado Evandro Leitão, também presidente da Assembleia. O parlamentar diz ter sido comunicado ainda na terça-feira, 28, pelo presidente nacional da legenda, André Figueiredo, que o encontro não ia acontecer.

O grupo já tinha consenso que Guilherme Landim deveria ser reconduzido ao cargo de líder da bancada na Casa. O impasse seria para definir os nomes das vice-lideranças, que acabou ficando com Marcos Sobreira e Jeová Mota, ambos que já ocupavam os mesmos postos na legislatura passada. O PDT foi um dos últimos partidos a oficializar a decisão das lideranças, o que estava adiando as negociações dos cargos das comissões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A escolha dos líderes da bancada tinha sido a pauta oficial da reunião do PDT na semana passada. O encontro acontece em meio a um racha interno, entre os que querem aderir como base ao Governo Elmano, e os que, mais ligados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, querem se manter na oposição ou, pelo menos, "independência". Mesmo não sendo o assunto principal, acabou sendo abordado na forma de possíveis indicações do "futuro" da legenda. O presidente estadual, no entanto, negou que pudesse haver uma unidade sobre o tema.

Mesmo com quase dois meses de novo governo, e cinco desde o fim da eleição, ainda não há orientação oficial do partido sobre o assunto. A ausência de uma postura ocasionou, por exemplo, um embate entre os deputados da própria legenda durante a votação de matéria enviadas pelo Executivo. Quanto nove, sem contar com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, defendiam as propostas e outros três, ligados a Roberto Cláudio, teceram duras críticas. As claras posições se refletiram na votação.

Embora não tenha participado da votação, Leitão quer que a legenda como base do Governo e afirmou que a falta de decisão "termina dando espaço para compreensões diversas". "Minha compreensão é que o PDT faz parte da base do Governo Elmano de Freitas e não só a minha, mas de nove colegas deputados dos treze que nós somos, além da ampla maioria de prefeitos do PDT que nós temos em todo o Ceará que querem e estão na base do governador Elmano", disse nesta quarta-feira, 1ª.





Tags