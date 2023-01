Capitão Wagner critica câmeras em uniformes da Polícia quando faltam tornozeleiras para presos

O deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) criticou, nesta quarta-feira, 18, a implementação de câmeras nos uniformes de policiais civis e miliares, enquanto faltam tornozeleiras eletrônicas no sistema penal do Ceará, conforme mostrou O POVO. Em registro nas redes sociais, ele afirma que é uma "inversão de valores".

"Não tem dinheiro para comprar tornozeleira eletrônica para o bandido que saí do presídio, mas tem dinheiro para comprar câmera. E não é uma câmera qualquer, elas são resistentes, à prova d'água e invioláveis. É policial sendo tratado como bandido e bandido sendo tratado como cidadão", disse ele.

Ele criticou também o "continuísmo" na administração pública, seguida na gestão do governador Elmano de Freitas (PT)."Quem garante a segurança pública do Estado é quem é monitorado. E os bandidos? O Governo do Estado continua a fechar os olhos e cruzando os braços", escreveu na publicação.

Na última semana, Elmano confirmou que vai implantar o uso de câmeras no uniforme de policiais civis e militares, assim deve acontecer com os agentes penais a partir de fevereiro. Para o chefe do Executivo estadual, a implantação da tecnologia tem como foco dar mais transparência às ações policiais das forças de Segurança do Estado.

No vídeo, o deputado mencionada a matéria do O POVO sobre a falta de tornozeleiras eletrônicas no sistema penal. Presos por novos crimes estão impossibilitados de serem monitorados por tornozeleiras, porque a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) atingiu o limite máximo de monitoramentos de presos.

A SAP afirma haver uma licitação visando adquirir novos equipamentos e que o sistema de monitoramento para pessoas que progridem de regime está “normal”. O Ceará possui hoje, de acordo com a SAP, 8.750 tornozeleiras.

Wagner é presidente do UB-CE e membro da oposição ao Governo do Ceará e teceu grandes críticas à Elmano durante a campanha eleitoral.

