Bolsonaro planeja prolongar estadia nos Estados Unidos após atos terroristas

Empresários de São Paulo estariam financiando permanência do ex-mandatário no país

Com o avanço das investigações sobre os atos de vandalismo em Brasília e acusações de possível responsabilização, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) planeja permanecer nos Estados Unidos por mais tempo.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo, empresários de São Paulo financiam a estadia do ex-mandatário no país.

O ex-presidente também teria acertado com empresários norte-americanos a realização de, pelo menos, uma palestra sobre política. O plano seria composto por seis palestras, cada uma delas valendo 10 mil dólares - equivalente a R$ 51 mil reais.



Após encerrar o mandato, o ex-presidente está sem cargo público pela primeira vez em 34 anos. Apesar de não receber salário como chefe do Executivo, Bolsonaro ainda ganhará remuneração por cargos anteriores.

O ex-mandatário receberá aposentadorias no valor de R$ 11.945,49 - pelo cargo de capitão reformado Exército - e R$ 30 mil, pelo cargo de deputado federal que ocupou no período de 1991 a 2018. Bolsonaro também tem direito a quatro servidores e dois veículos oficiais, com motoristas à disposição.

O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente, prometeu a Bolsonaro o cargo de presidente de honra da legenda, que garante um salário de R$ 39 mil. Porém, o PL apontou que o valor somente será pago se o ex-presidente retornar ao Brasil.

Bolsonaro viajou para a Flórida no dia 30 de dezembro - antes de deixar o cargo no Executivo - e está hospedado em Orlando, na casa do lutador de MMA José Aldo.

Embora estude continuar no país por mais tempo, deputados democratas dos Estados Unidos pediram para que o presidente Joe Biden revogue o visto concedido a Bolsonaro.

