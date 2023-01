Elmano pede ao ministro da Justiça apoio da PF contra facções

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pediu apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no combate às facções criminosas no Ceará. Ele se reuniu na tarde desta quarta-feira, 18, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

"Quero uma ação integrada desde a área de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com ação de rua, com presença de policiais, com ação de enfrentamento às facções criminosas", disse o governador ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, antes da reunião com Dino. O jornalista trará mais informações sobre o assunto no O POVO News, a partir de 18 horas.

Também participou da reunião o deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados.

