Elmano, Camilo e outros políticos cearenses lamentam a morte do ex-reitor Roberto Cláudio

O educador foi professor e reitor da Universidade Federal do Ceará e participou de parceria para elaboração do Plano Diretor da capital

O ex-reitor da Universidade Federal do Ceará e pai do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Roberto Cláudio Frota Bezerra morreu aos 75 anos. Políticos cearenses lamentaram, nesta sexta-feira, 13, o falecimento do professor universitário.

Pelas redes sociais, o ministro da Educação Camilo Santana (PT) ofereceu sentimentos de pesar aos familiares, amigos e colegas da área acadêmica. “Lamento a morte do professor, pesquisador e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio”.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camilo S. Santana (@camilosantanaoficial)

O governador do Estado Elmano de Freitas (PT) também realizou uma publicação em que expressa tristeza com a morte do ex-reitor. “Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do professor, pesquisador e ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra”.









O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) homenageou Roberto Cláudio Bezerra e ressaltou a trajetória do educador. “Perdemos hoje um homem público que construiu trajetória de amor pela educação e de serviço prestado a nossa Cidade. Tive a honra de conviver com ele e aprender grandes lições”.

Com grande pesar, recebi a notícia de falecimento do professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), pai do meu grande amigo, ex-prefeito Roberto Cláudio. pic.twitter.com/9ZtdR0sSor — Sarto (@sartoprefeito12) January 13, 2023

O prefeito em exercício Élcio Batista (PSB) também prestou homenagem a Roberto Cláudio pelas redes sociais.







Devido ao falecimento do ex-reitor, a Prefeitura de Fortaleza também adiou a assinatura de decreto que iria acontecer nesta tarde na Praia do Futuro.

