Reforma administrativa do Governo Elmano ficará para fevereiro

A primeira reunião com o novo secretariado do governador Elmano de Freitas (PT) foi momento para "delimitar os últimos detalhes" de como vai ficar a gestão do petista. Isso porque o chefe do Executivo anunciou o aumento do número de pastas, com o desmembramento de secretárias que já existiam e a criação de novas. A "meta" do Governo é aproveitar o que já existe evitando a criação de novas despesas.

A previsão era que o projeto para aprovar a mudança fosse enviado e votado na Assembleia Legislativa (AL-CE) ainda em janeiro, mas, nesta quarta-feira, 11, Elmano confirmou que isso deve ficar para o início de fevereiro, quando o Parlamento volta do recesso.

"Nós vamos organizar a equipe exatamente para delimitar os últimos detalhes da mensagem que será enviada no início de fevereiro pra Assembleia Legislativa. A nossa meta é que possamos aproveitar a estrutura que existe para readequar entre as secretarias que serão criadas", disse o governador.

Elmano empossou, em 1º de janeiro, 32 secretários. No entanto, apenas um pouco mais da metade foi oficializado no Diário Oficial.

Entre os que ficaram de fora, estão titulares que têm mandato no Legislativo ou de pastas que ainda não existem. Um exemplo é a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), que será desmembrada em outras três pastas: Mulheres, Cidadania e da Diversidade e Direitos Humanos.

"A ideia é que a gente não precise criar cargo novos, vamos trabalhar com o que já temos, só fazendo o remanejamento dentro do banco", reforçou o assessor especial de Relações Institucionais da Casa Civil, Nelson Martins. Na AL-CE, ele projeta que a aprovação da reforma administrativa não terá "dificuldades".

O entrave por agora é definir as atribuições que cada secretaria terá sob sua responsabilidade, além de avaliar se será preciso criar outros cargos. O processo incluí escutar as demandas de cada titular das pastas.