Camilo Santana repudia ataques terroristas em Brasília

O ex-governador do Ceará e ministro da Educação Camilo Santana (PT) se manifestou contra terrorismo de golpistas em Brasília como um atentado à democracia

O ex-governador do Ceará e ministro da Educação Camilo Santana (PT) se manifestou por meio de suas redes sociais sobre os ataques terroristas de terroristas golpistas em Brasília (DF) neste domingo, 8.

"Gravíssimos os ataques golpistas ocorridos hoje no DF, com a invasão e depredação do Congresso, Planalto e STF. Um inaceitável atentado à nossa Democracia, que merece resposta dura e imediata contra todos os envolvidos", escreveu Camilo em suas redes sociais.

Os ataques dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro são contra a volta ao poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que derrotou Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 30 de outubro.

