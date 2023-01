Com nova liderança na Câmara, base de Sarto tenta diálogo com oposição sobre a Taxa do Lixo

Nesta quinta, as isenções da tarifa foram discutidas e o projeto seguirá para as comissões temáticas

Com a nova liderança do governo do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), a base aliada ao prefeito deu início, nesta quinta-feira, 12, a conversas com a oposição sobre as isenções da Taxa do Lixo na Capital.

A liderança do governo na Câmara terá a representação de Carlos Mesquita (PDT) e do vereador Didi Mangueira (PDT) na vice-liderança. Anteriormente, o líder do governo era o vereador Gardel Rolim (PDT), que assumiu a presidência da Casa, e o vice era Leo Couto (PSB), que deixou o cargo diante de pressões para que se colocasse favorável ao projeto da Taxa do Lixo.

Nesta quinta-feira, 12, as isenções da taxa foram discutidas e o projeto foi lido no Plenário. A proposta seguirá para as comissões temáticas.

Inicialmente, a isenção era voltada a 30% da população. Com falta de apoio na Câmara, a Prefeitura voltou atrás e ampliou o número de isenções para cerca de 70% das residências.

O projeto já foi aprovado em dezembro do ano passado, porém o prefeito José Sarto afirmou que só cobrará a tarifa após a aprovação das isenções. Dessa forma, os opositores na Câmara se articulam para que o projeto não seja aprovado.

Com a nova liderança na Câmara, integrantes da base aliada ao atual prefeito, favoráveis ao projeto, se reunirão com a oposição e tentarão diálogo para conseguir mais adesão ao texto e à aprovação das isenções.

