Morre o ex-reitor da UFC Roberto Cláudio, pai do ex-prefeito RC

Ele foi reitor da Universidade Federal do Ceará entre o fim da década de 1990 e o começo dos anos 2000

Morreu aos 75 anos o professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele é pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Devido ao falecimento, a Prefeitura de Fortaleza adiou assinatura de decreto que ocorreria hoje à tarde na Praia do Futuro.

Frota Bezerra iniciou sua trajetória profissional como professor de matemática em cursinhos. Apesar de sua formação superior em Agronomia, não exerceu a profissão, mas se especializou em Estatística aos 22 anos e se tornou o primeiro no Ceará a dominar o assunto, sendo efetivado, posteriormente, como professor da Uiversidade Federal do Ceará na área de economia após prestar concurso.

Anos depois, o educador deslanchou na carreira acadêmica e completou dois mandatos como reitor da Universidade Federal do Ceará entre 1995 e 2003, onde também atuou no Conselheiro Nacional de Educação de 1999 a 2006. Enquanto pró-reitor de Planejamento da UFC, dentre outros cargos administrativos que também exerceu na instituição, foi convidado pelo então prefeito Juraci Magalhães para uma parceria de elaboração de um Plano Diretor para Fortaleza.

