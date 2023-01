Ato golpista convocado para ocorrer em frente ao Castelão em Fortaleza não acontece

Ato golpista convocado para ocorrer em Fortaleza nesta quarta-feira, 11, não aconteceu. Mensagens distribuídas em redes sociais chamavam para manifestação que sairia de frente do Castelão, às 18 horas.

O ato em Fortaleza seria parte da "Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder". O aviso dizia: "Vai ser gigante".

Na hora marcada, havia a imprensa presente e viaturas da Polícia Militar. O POVO localizou na região duas viaturas da Polícia Militar e cinco membros da corporação que circulavam próximos aos veículos. Outras viaturas e motos da PM e Raio faziam uma vigia em torno da rotatória do Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em certo momento, um veículo com um homem que usava camisa da seleção brasileira chegou ao local. O carro encostou próximo ao estádio. O condutor observou por alguns instantes e, sem sair do carro, foi embora logo em seguida.

Em círculos bolsonaristas, circula a informação de que a manifestação em Fortaleza ocorrerá na quinta-feira, 12.

Mais cedo, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que tem determinação de prender manifestantes que fecharem via pública ou ocuparem prédios públicos em atos golpistas no Ceará. A decisão encaminhada aos estados partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A ação acontece em função de possíveis movimentações para realizar novos atos por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda inconformados com o resultado eleitoral. Elmano assegurou que a decisão de Moraes será cumprida pelo Governo do Ceará.

Em Fortaleza, bolsonaristas desmontaram o acampamento nos arredores da 10ª Região Militar, na manhã da segunda-feira, 9. A retirada ocorreu após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ordenou a "dissolução total", em no máximo 24 horas, dos acampamentos antidemocráticos no entorno de quartéis em todo o País.

Moraes é relator de dois inquéritos no STF, que apuram o planejamento e a realização de atos antidemocráticos por parte de apoiadores de Bolsonaro. Nesta terça-feira, 10, o maior dos acampamentos, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, foi removido pela Polícia do Exército, com o auxílio da Polícia Militar do DF.

Sobre o assunto André Fernandes e mais dois deputados viram alvo de inquérito da PGR por incitar atos golpistas

PT planeja pedir inelegibilidade de Bolsonaro após atos terroristas no DF

Precatórios do Fundef: Comissão se reúne nesta quarta para decidir data de pagamento

Partido de Wagner vai ao STF contra limite de 34 anos para entrar na Polícia Penal do Ceará

STF tem maioria para manter governador afastado e ex-secretário preso

Tags