PT planeja pedir inelegibilidade de Bolsonaro após atos terroristas no DF

Lideranças do Partido dos Trabalhadores pretendem solicitar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ação deve se basear nos atos terroristas praticados por apoiadores do ex-presidente no último domingo, 8, em Brasília. Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em Brasília, e depredaram diversos itens e artefatos públicos.



De acordo com a coluna de Carolina Brígido no portal Uol, o partido vai incluir os fatos ocorridos no fim de semana em ações que já tramitam na Corte contra Bolsonaro. O partido articula responsabilizar diretamente o ex-presidente pelo episódio de terrorismo no DF.

Atualmente, há 11 ações de investigação judicial eleitoral (Aijes) contra Bolsonaro no TSE, por uso eleitoreiro do mandato, discursos antidemocráticos e uso de informações falsas para atacar o sistema eleitoral.

Em dezembro do ano passado, a Corte rejeitou tese de incompetência da Justiça Eleitoral para julgar a ação referente a encontro do ex-presidente da República com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. O caso segue em análise pela Corte Eleitoral, que ouvirá, em fevereiro de 2023, quatro testemunhas arroladas pelos políticos.

Os ataques de extremistas ao Palácio do Planalto, ao STF e ao Congresso Nacional tiveram apoio e a presença de políticos, militares e autoridades administrativas. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, já são mais de 1.500 bolsonaristas detidos. Mais de 500 foram liberados, mas a maioria está presa.

