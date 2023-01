Precatórios do Fundef: Comissão se reúne nesta quarta para decidir data de pagamento

A Comissão Técnica do Precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) realizará uma reunião, nesta quarta-feira, 11, para decidir a data do pagamento do abono voltado a professores da rede estadual que atuaram entre agosto de 1998 e dezembro de 2006.

A comissão é formada pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Sindicato Apeoc.

Na última sexta-feira, 6, a Seduc divulgou a lista final dos beneficiários do rateio dos precatórios do Fundef. Porém, a data de pagamento do benefício ainda não foi decidido pela comissão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A questão a ser discutida é se o pagamento entrará na folha de janeiro, a ser paga em fevereiro, ou se será feita uma folha de pagamento suplementar, para que a remuneração seja feita ainda nesse mês.

O presidente do Apeoc, Anízio Melo, afirmou que o sindicato cobra a autorização do governador Elmano de Freitas (PT) para a criação da folha de pagamento suplementar.

O pagamento será realizado, exclusivamente, em contas correntes do Banco Bradesco, já cadastradas no sistema do Governo. Caso o profissional não esteja mais vinculado, será possível inserir os dados da conta no sistema a partir do dia 30.



Sobre o assunto Precatórios Fundef: veja lista final de professores e quanto receberão

Professores que receberem abono de precatórios do Fundef terão de pagar advogados

Valor para pagamento do Fundef sobe para R$ 745 milhões e já está na conta do Governo

STF libera pagamento dos precatórios do Fundef a professores do Ceará

Tags