André Fernandes e mais dois deputados viram alvo de inquérito da PGR por incitar atos golpistas

A Procuradoria Geral da República (PGR) abriu inquérito para investigar três deputados bolsonaristas recém-diplomados que estimularam os atos golpistas que ocorreram neste domingo, 8. O cearense André Fernandes (PL), Silvia Waiãpi (PL-AP) e Clarissa Tércio (PP-PE) são os alvos da investigação aberta pelo procurador-geral, Augusto Aras.

Os três deputados incentivaram as manifestações que depois culminaram em invasões às sedes dos Três Poderes por meio de vídeos, áudios e reuniões. André Fernandes convocou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na sexta-feira, 6, para o "ato contra o governo Lula" que terminou com a invasão dos prédios públicos.

"Neste final de semana acontecerá, na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos Lá", disse ele no Twitter. Não há registro do deputado na manifestação. Ele afirmou posteriormente que não estava em Brasília.

A deputada federal eleita pelo Amapá, Silvia Waiãpi, chegou a publicar vídeos de cima do Congresso Nacional e apagar logo depois. Nas redes sociais, Silvia sugeriu que uma ação contra um suposto "governo vermelho" estava em curso.

Clarissa Tércio publicou vídeo feito por uma terrorista que furou bloqueio policial para invadir o teto do Congresso Nacional e apoiou a invasão, junto com seu marido Júnior Tércio, ambos políticos bolsonaristas.

O inquérito contra os três deputados será encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal).



