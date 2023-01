Parlamentares cearenses repudiam invasão de terroristas em Brasília

Grupos terroristas invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8, em Brasília

Lideranças políticas cearenses criticaram a invasão de grupos terroristas aos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 8, em Brasília.

Sedes dos três poderes da República foram vandalizadas, objetos foram destruídos e documentos revirados. Parlamentares do Ceará estão se manifestando sobre o ocorrido.

Veja abaixo como se posicionaram alguns dos parlamentares.

José Guimarães (PT)

O deputado federal e líder do governo na Câmara, chamou o ato de "criminoso". "As instituições não servem a um partido, deveriam ser preservadas. A polícia do DF é omissa! Não podemos pactuar com tamanha violência desses vândalos", concluiu.

Esses atos criminosos ferem a democracia brasileira. As instituições não servem a um partido, deveriam ser preservadas. A polícia do DF é omissa! Não podemos pactuar com tamanha violência desses vândalos. — José Guimarães (@guimaraes13PT) January 8, 2023

Idilvan Alencar (PDT)



O deputado federal Idilvan Alencar pediu que os responsáveis sejam "identificados e punidos exemplarmente" e condenou o atentado "contra o Estado Democrático e suas instituições".



URGENTE!



Terroristas antidemocráticos invadem e depredam os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF, em Brasília.



Que os responsáveis sejam identificados e punidos exemplarmente. Atentar contra o Estado Democrático e suas instituições é um crime contra a nação. pic.twitter.com/3wGfsZ0hVv — Idilvan Alencar (@IdilvanAlencar) January 8, 2023

Eduardo Girão (Podemos)

O senador cearense Eduardo Girão afirmou que a insatisfação com algumas instituições é legítima quando feita em manifestações "ordeiras e pacíficas", mas nunca em atos violentos. Ele era apoiador do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), também defendido pelos terroristas.

UM ERRO NÃO JUSTIFICA UM OUTRO! A insatisfação de brasileiros c/TSE-STF s/abusos à nossa Constituição + início calamitoso do Gov.Lula é legítima,via manifestações ordeiras e pacíficas.Nunca violentas! Senado,ainda omisso,tem o dever de agir p voltarmos a ter democracia. Paz & Bem pic.twitter.com/pUpyRN2M1Q — Eduardo Girão (@EduGiraoOficial) January 8, 2023

Luizianne Lins (PT)

A parlamentar chamou os grupos de "terroristas que atentam contra a democracia e depredam bens públicos" e criticou o governo do DF, alegando ser urgente uma punição para "criminosos com e sem farda".

É muito grave o que acontece agora em Brasília. Não são manifestantes, são terroristas que atentam contra a democracia e depredam bens públicos. É inadmissível a conivência do governo do DF. É urgente punição para criminosos com e sem farda. — Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) January 8, 2023

Tasso Jereissati (PSDB)

O senador tucano cearense manifestou "inteiro apoio ao Presidente Lula e a todas as medidas que sejam tomadas em defesa da democracia". Ele destacou que o ato é "um triste espetáculo promovido por uma minoria raivosa, criminosamente manipulada".

Conclamo a todas as forças da sociedade brasileira a se unirem em defesa da democracia e a imediata responsabilização de quem atenta contra esses valores. — Tasso Jereissati (@tassojereissati) January 8, 2023

Célio Studart (PSD)



O deputado federal questionou seu o Governo do Distrito Federal (DF) perdeu o controle da Polícia Militar. "É pra isso que o DF recebe Fundo Constitucional pra segurança pública? Cadê a polícia?", escreveu.

Assim funciona a Democracia. Vandalismo e Terrorismo serão sempre os métodos daqueles que não devem conviver em sociedade democrática e merecem a prisão. Aqueles que silenciam ou são coniventes merecem o mesmo lugar! — Célio Studart (@CelioStudart) January 8, 2023

André Fernandes (PL)

Deputado federal eleito e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará, Fernandes afirmou que embora defenda a livre manifestação "não compactuo com depredação de patrimônio público".



