Quem são os suplentes que assumem vagas na Assembleia e Câmara após Elmano nomear secretários

Cinco deputados cearenses assumirão secretarias do Estado do Ceará no governo Elmano e deixarão vaga para os suplentes eleitos em 2022.

O secretariado do governo de Elmano de Freitas (PT) foi anunciado nos últimos dias de 2022. Entre os nomes, deputados que conseguiram se eleger e se reeleger deixarão seus cargos da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e na Câmara Federal nas mãos dos suplentes para poder assumir as secretarias a partir de 2023. Veja quem são eles:

Bruno Pedrosa (PDT)

Bruno Pedrosa, suplente eleito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), deve tomar posse do cargo de Salmito Filho, também do PDT, deputado estadual que foi anunciado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará.

Pedrosa recebeu 51.624 votos nas eleições de 2022 e ficou como primeiro suplente do PDT.

Nizo Costa (PT)

Elmano de Freitas (PT) também anunciou o deputado estadual Moisés Braz (PT) para comandar a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Com sua licença da assembleia, o suplente Nizo Costa (PT) assume a vaga temporariamente. Nizo conseguiu 37.110 votos nas eleições e se tornou primeiro suplente.

Antônio Granja (PDT)

Antônio Granja (PDT) ficará com a vaga de Oriel Nunes Filho (PDT),outro nome parlamentar que irá para o time de secretarias do Governo do Estado. Oriel comandará a secretaria da Pesca e Aquicultura e é o terceiro deputado do PDT a ser indicado. Antonio é o segundo colado na suplência do PDT na Assembleia.

Almir Bié (PP)

O deputado estadual Zezinho Albuquerque (Progressistas) irá chefiar a Secretaria das Cidades e também deixará sua vaga na Assembleia para o suplente Almir Bié (Progressistas), ex-prefeito de Itatira. Almir Bié conseguiu a suplência com 35.510 votos nas eleições de 2022.

Leônidas Cristino (PDT)

Outro deputado, desta vez federal, que se licenciará para assumir uma secretaria é Robério Monteiro (PDT). Ele foi anunciado como secretário de Recursos Hídricos (SRH) por Elmano e Leônidas Cristino (PDT) assumirá como suplente em seu lugar.

Os deputados que foram convocados para alguma secretaria do Governo Elmano devem tomar posse no dia 1° de fevereiro e se licenciar logo em seguida.

George Lima assume definitivamente a vaga de Elmano de Freitas na Assembleia

Em dezembro, o deputado estadual George Lima (PDT) foi oficializado de forma definitiva na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) até o dia 1° de fevereiro deste ano.

George ocupou a vaga de Elmano de Freitas (PT) como suplente após o governador se licenciar para concorrer ao Governo do Ceará.



