Elmano estreia no Abolição em reuniões com secretários da Saúde, Casa Civil e Segurança

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve reunido com secretários de governo e equipe de trabalho durante o seu primeiro dia de expediente no Palácio da Abolição. No início da manhã, o petista publicou nas redes sociais imagens de encontro com servidores e servidoras que trabalham na sede do Governo. "Que 2023 seja um ano de muitas conquistas para o povo cearense", escreveu o chefe do Executivo estadual.

Fiz questão de cumprimentar hoje cada servidor e servidora que trabalha no Palácio da Abolição, a sede do Governo. Estendo meus cumprimentos aos servidores de todos os órgãos do Estado. Que 2023 seja um ano de muitas conquistas para o povo cearense. pic.twitter.com/TzbFptE9Hv — Elmano Freitas (@elmanooficial) January 3, 2023

As primeiras conversas foram com o titular da secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, e com o secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino. "Tratamos sobre ações e projetos para reforçar a área da segurança em todo o estado", publicou o governador.

Logo depois, houve reunião entre o petista e a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho. O objetivo, segundo Elmano, foi para discutir assuntos como o mutirão da fila de cirurgias eletivas, o andamento das obras do hospital universitário e a ampliação da rede de assistência. "A saúde dos cearenses é uma das nossas principais prioridades", escreveu.

Reunião, nesta terça-feira, com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Samuel Elânio, e o secretário-chefe da Casa Civil, Max Quintino. Tratamos sobre ações e projetos para reforçar a área da segurança em todo o estado. pic.twitter.com/dENbyeruXU — Elmano Freitas (@elmanooficial) January 3, 2023

A saúde dos cearenses é uma das nossas principais prioridades. Recebi, nesta terça-feira, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, para tratar de assuntos como o mutirão da fila de cirurgias eletivas, o andamento das obras do hospital universitário + pic.twitter.com/JIM2rz6492 — Elmano Freitas (@elmanooficial) January 3, 2023

Elmano de Freitas tomou posse neste domingo, 1º de janeiro de 2023, como governador do Ceará após ganhar as eleições com 54,02% dos votos no 1º turno. Ele prestou juramento na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao lado dele, tomou posse a vice-governadora Jade Romero (MDB), que também prestou juramento.

Após a solenidade na Assembleia Legislativa, houve a transmissão de cargo no Palácio da Abolição e a posse dos secretários. Ao todo, 32 secretarias que integram o primeiro escalão do Governo do Ceará foram anunciadas até a noite da última sexta-feira, 30. São 16 secretários de cada gênero no primeiro escalão.

