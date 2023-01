Elmano anuncia apoio à programas de cozinhas solidárias no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a instalação e o financiamento de Cozinhas Solidárias no Ceará. Ele participou da posse do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, na última segunda-feira, 2, e afirmou apoiar grupos que fazem distribuição de alimentos e aumentar o número de crianças que recebem ajuda de programas federais, de 150 mil para 320 mil.

O petista disse, também, ter conversado com Wellington Dias sobre o cadastramento de crianças em situação de vulnerabilidade no programa do auxílio. Segundo ele, "crianças de 0 a 6 anos no Ceará terão ajuda financeira para não passar fome”.

“Nós vamos financiar cozinhas comunitárias que já existem para apoiar o seu crescimento e essas cozinhas vão poder fornecer alimento, comida para a vizinhança de pessoas que passam fome”, disse o governador.

Elmano ainda contou que conversou com movimentos sociais em relação a iniciativa de criação de uma rede de cozinhas solidárias e sociais. “Aqui no Ceará eu quero e já tive relações, em equipe, com movimentos sociais, já solicitei que tivéssemos conversa com grupos de igrejas e associações para instalarmos cozinhas solidárias nas cidades, na periferia das cidades”, explicou.

O Plano de governo do gestor empossado no último domingo, 1º, conta com um item que aborda o tema das cozinhas solidárias. O documento contém a proposta de “ampliação de centros de nutrição, com a produção de alimentos regionais, com o fortalecimento e incentivo à criação de uma Rede de Cozinhas Sociais e Solidárias”.

O petista contou que quer apoiar financeiramente os movimentos sociais que já fazem trabalho voluntário no combate à fome, no Ceará. “Da mesma maneira, nós temos experiências de pessoas que fazem trabalho voluntário, seja no centro da cidade, seja nas outras cidades, e nós queremos apoiar financeiramente esses grupos para que eles possam distribuir mais refeições para essas famílias”, disse.

Elmano de Freitas chegou a citar em alguns momentos o projeto Cozinhas Solidárias, do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). O projeto, hoje, mantém 33 unidades no País e recebe doações de valores e alimentos e transforma em refeições para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O projeto do MTST do Ceará recebeu, inclusive, o prêmio internacional do Unicef - o Desafio da Infância Saudável (Healthy Childhood Challenge), promovido anualmente.. A premiação contempla 100 mil dólares como financiamento para manutenção e expansão do projeto.

Elmano de Freitas declarou que quer aumentar o número de crianças que hoje recebem um auxílio financeiro do estado do Ceará. “No Ceará, nós temos 150 mil crianças atendidas pelo auxílio e nós queremos chegar às 320 mil crianças que têm dificuldade de alimentação por uma questão financeira”, disse.

“Na conversa que eu já tive com o ministro, eu disse que nós já tínhamos um programa no Ceará e ele estava com dúvida sobre o cadastro, precisaria ter a garantia do cadastro. Aqui nós temos, pela organização que foi feita pelo nosso hoje ministro da educação Camilo e por Izolda, temos mais de 150 mil crianças cadastrados no Ceará hoje”, afirmou Elmano.

