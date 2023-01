"Quase caí da cadeira", diz piauiense que presenteou Lula com caneta usada na posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva “quebrou o protocolo” na cerimônia de posse, realizada neste domingo, 1º, e, antes de assinar o termo, contou que foi presenteado com uma caneta há 33 anos, que seria utilizada para assinar o documento. O item foi dado como presente ao petista pelo piauiense Fernando Menezes, de 68 anos, que ficou emocionado ao ouvir o relato.

Em reportagem feita pelo UOL, Fernando afirmou ter presenteado Lula com a caneta quando o petista estava no estado pela campanha de pré-candidatura.

“Caminhávamos pelas ruas de Teresina. Estavam presentes o Antônio José Medeiros, Marcelino Fonteles, Meireles, Josué e outros petistas. Queria dar de presenta uma caneta, pois sabia que Lula um dia iria ser Presidente da República. Dei a caneta e disse que era para ele assinar a ata de posse quando fosse eleito”, relembrou.

Neste domingo, o piauiense acompanhava o evento de posse em casa e ficou emocionado ao ouvir a fala do presidente sobre a interação entre os dois. “Quase caí da cadeira. É a história mais bonita da minha vida”.

Lula aproveitou o momento para contar a história da caneta que utilizaria para assinar o termo de posse que o oficializaria como presidente pela terceira vez.

“Em 1989, eu estava fazendo um comício no Piauí. Foi um grande comício e depois nós fomos caminhar até a Igreja São Benedito. Ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para eu assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94 e não ganhei em 98. Em 2002, eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramez Tebet. Em 2006, eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora, eu encontrei a caneta e essa caneta aqui é uma homenagem ao povo do estado do Piauí”.

No segundo turno das eleições deste ano, o Piauí foi o estado onde Lula recebeu o maior percentual de votos do país - com 76,84% dos votos válidos - e teve papel fundamental na vitória do petista.

