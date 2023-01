Cachorro de Lula e Janja chama atenção da web; conheça Resistência

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu a rampa do Palácio do Planalto neste domingo, 1º, acompanhado de representantes da diversidade do povo brasileiro, incluindo negros, criança, pessoa com deficiência e o cacique Raoni, representante dos povos indígenas, além da cadelinha Resistência.

O cachorro foi adotado em Curitiba pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quando Lula estava preso lá.

Quem é Resistência, cachorro de Lula e Janja?

Pouco depois da prisão, a vira-lata Resistência Lula da Silva — nome completo do animal — apareceu no acampamento em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o agora presidente ficou preso para cumprimento de sua pena no caso triplex — anulado pelo STF em 2021.

Ela começou a ser cuidada pelos apoiadores do presidente que se mantiveram no local durante os 580 dias da prisão. À época, a socióloga, que sempre gostou de cachorros, fazia parte da vigília que se solidarizava com Lula na prisão.

Em julho de 2018, a cadela ficou doente e chegou a ficar internada por uma semana. Foi então que Janja decidiu adotar e cuidar da saúde da mascote. Ela contou a Lula sobre a adoção em uma das cartas que enviava periodicamente ao namorado.

O presidente só conheceu a cadela em novembro de 2019, quando saiu da cadeia. A cachorrinha já apareceu algumas vezes em postagens dos tutores em momentos de fofura.

Além de Resistência, Lula tem também a cadela Paris, que ainda não teve sua história contada pelo casal. Ela acompanha Janja em "lives".

Posse de Lula: veja quem são as pessoas que subiram a rampa

Uma catadora, um dos mais representativos líderes indígenas do Brasil, uma criança, uma pessoa com deficiência, um professor, uma cozinheira, um artesão e um metalúrgico integram o grupo que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). T

ambém estava com eles a cachorrinha Resistência, adotada em Curitiba (PT) pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, na época da prisão do hoje presidente pela operação Lava Jato.

Cerimônia de posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)



O grupo foi composto por

Aline Sousa, catadora desde os 14 anos

Cacique Raoni, 90 anos

Flávio Pereira, artesão

Francisco, 10 anos

Ivan Baron, que tem paralisia cerebral

Jucimara Santos, cozinheira

Murilo Jesus, professor

Wesley Rocha, metalúrgico

