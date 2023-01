Veja quem são as pessoas que subiram a rampa com Lula e entregaram a faixa ao presidente

Uma catadora, um dos mais representativos líderes indígenas do Brasil, uma criança, uma pessoa com deficiência, um professor, uma cozinheira, um artesão e um metalúrgico integram o grupo que subiu a rampa do Palácio do Planalto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também estava com eles a cachorrinha Resistência, adotada em Curitiba (PT) pela primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, na época da prisão do hoje presidente pela operação Lava Jato.

O grupo foi composto por:

- Aline Sousa, catadora desde os 14 anos, filha e neta de catadoras, mãe de sete filhos. É dirigente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal (Centcoop-DF).

- Cacique Raoni, de 90 anos, dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta. É reconhecido internacionalmente e pelos povos que representa como um dos principais representantes dessa luta.

- Flávio Pereira, de 50 anos, artesão e é natural de Pinhalão (PR), filho de Iraci e José Paulo Pereira. Esteve na vigília Lula Luvre durante todo o período em que Lula esteve preso, ajudando em atividades cotidianas.

- Francisco, de 10 anos, é morador de Itaquera, na periferia da capital paulista. Esteve em 2019 em Curitiba para dar "Bom dia, presidente Lula". O garoto disse que também pode ser presidente no futuro.



- Ivan Baron, jovem potiguar que aos 3 anos de idade teve meningite viral, doença que lhe causou paralisia cerebral. É referência na luta anticapacitista e um dos embaixadores da inclusão social.

- Jucimara Santos, é cozinheira nascida em Palotina. Em um concurso na Vigília Lula Livre foi chamada para aprender a fazer pão e hoje cozinha para a Associação dos Funcionários da Universidade Estadual de Maringá.

- Murilo Jesus, de 28 anos, é professor, formado em Letras Português e Inglês pela UTFPR. Filho de Margarida Cristina de Quadros e Júlio César de Jesus, vive em Curitiba.

- Wesley Rocha, de 36 anos, é metalúrgico do ABC, desde os 18 anos. Casado e pai de dois filhos, um de 18 anos e outro de 2 meses. Formou-se em Educação Física, com auxílio do Fies e DJ no grupo Falange.

Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 1° de janeiro. A opção pela representação popular para passar a faixa foi feita porque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu não fazer a transmissão do cargo e deixou o País.

Lula tomou posse no Congresso Nacional, onde discursou lembrando a sua participação na Constituinte e o seu primeiro mandato há 20 anos. Citou a palavra "mudança", destacada no seu pronunciamento de posse em 2003.

