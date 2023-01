Posse de Lula ganha manchete do The New York Times; veja repercussão internacional

Os jornais estrangeiros ressaltaram desafios da nova gestão do chefe do Planalto e a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

A cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 1º de janeiro, foi destaque na imprensa internacional. Além da solenidade, os jornais estrangeiros ressaltaram desafios da nova gestão do chefe do Planalto e a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como foi o caso de um dos maiores e mais tradicionais jornais dos Estados Unidos: o The New York Times.

O Times criticou o fato de Bolsonaro se ausentar da tradicional passagem de faixa entre o antigo presidente e seu sucessor. O ex-presidente se recusou a participar do evento para viajar para Orlando, nos Estados Unidos. Na última sexta-feira 30, ele embarcou em um avião da Força Aérea de Brasília com retorno marcado para 30 de janeiro.

No texto da manchete, a publicação afirma que o Brasil instalou definitivamente o petista como líder. “Bolsonaro deveria entregar a Lula a faixa presidencial no domingo, um importante símbolo da transição pacífica de poder”, diz o texto. “Em vez disso, Bolsonaro acordou no domingo a milhares de quilômetros de distância, em uma casa alugada de propriedade de um lutador profissional de artes marciais mistas a alguns quilômetros da Disney World”.

