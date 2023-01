Lula aponta "genocídio" no governo Bolsonaro e público grita: "Sem anistia"

Discurso foi feito após o presidente subir a rampa do Palácio do Planalto e receber a faixa presidencial

Durante discurso no parlatório do Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o antecessor Jair Bolsonaro (PL). Ele destacou a piora dos indicadores sociais, com aumento de desigualdade, recorde de feminicídios, a falta de vacinas e medicamentos, falta de dinheiro para combate a desastres e bloqueio de verbas das universidades. O discurso foi interrompido pelo público que acompanhava e repetiu gritos de: "Sem anistia".

"O que o povo brasileiro sofreu nestes últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um genocídio. Vivemos um dos piores períodos da nossa história. Uma era de sombras, de incertezas e de muito sofrimento. Mas esse pesadelo chegou ao fim" afirmou Lula.

Discurso foi feito após o presidente subir a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de representantes da diversidade do povo brasileiro, incluindo negros, criança, pessoa com deficiência e o cacique Raoni, representante dos povos indígenas.

A faixa passou por várias mãos do grupo de representantes da população, até ser entregue a Lula pela catadora de lixo Aline Sousa, mulher negra de 33 anos. A cadelinha Resistência também estava lá.

