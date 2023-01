Lula sobe a rampa do Planalto com representantes do povo e recebe faixa de catadora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu a rampa do Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 1° de janeiro, acompanhado de representantes da diversidade do povo brasileiro, incluindo negros, criança, pessoa com deficiência e o cacique Raoni, representante dos povos indígenas. A cadelinha Resistência também estava lá.

A faixa passou por várias mãos do grupo de representantes da população, até ser entregue a Lula pela catadora de lixo Aline Sousa, mulher negra de 33 anos.

Além de Aline e Raoni, de 90 anos, subiram a rampa Flávio Pereira, artesão; Francisco, criança de 10 anos; Ivan Baron, que tem paralisia cerebral; Jucimara Santos, cozinheira; Murilo Jesus, professor; e Wesley Rocha, metalúrgico. Com eles estava Resistência, cadela adotada em Curitiba pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, quando Lula estava preso lá.

A opção pela representação da população foi feita porque o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu não fazer a transmissão do cargo e deixou o País.

O presidente discursou para os milhares de apoiadores que acompanham a cerimônia de posse da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Lula tomou posse no Congresso Nacional, onde discursou lembrando a sua participação na Constituinte e o seu primeiro mandato há 20 anos. Citou a palavra "mudança", destacada no seu pronunciamento de posse em 2003.

"Quando fui eleito presidente pela 1ª vez, ao lado do José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais. O direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, saúde e educação", disse o petista.

