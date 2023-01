Multidão chega para acompanhar posse de Lula e revista é suspensa

Milhares de pessoas já estão reunidas na Esplanada dos Ministérios na manhã deste domingo, 1º, para a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva. A revista policial, entretanto, foi suspensa tamanho era o fluxo de pessoas.

No início da manhã, centenas de pessoas formavam filas para as revistas. Porém, a quantidade de apoiadores que chega, a cada instante, inviabilizou o serviço.

As primeiras orientações davam conta de que apenas 30 mil pessoas poderiam acompanhar o ato da Praça dos Três Poderes. Ainda no sábado, 31, o Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou o limite de público para 40 mil.

São esperadas, oficialmente, pelo menos 300 mil pessoas no centro do DF para a cerimônia. Por questão de segurança houve a decisão de limitação na Praça dos Três Poderes.

A multidão, predominantemente vestindo vermelho, está espalhada por toda a Esplanada. Blocos de carnaval estão desfilando pela avenida e não registro de incidentes.

Com o forte calor da cidade, ambulantes aproveitam para vender água, bonés, camisetas e sorvetes.

