Lula é empossado e se torna presidente pela terceira vez

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi oficialmente empossado presidente da República neste domingo, 1. No Congresso, Lula fala para cerca 1 mil pessoas convidadas. Estão presentes deputados e senadores, atuais e eleitos, ministros escolhidos por Lula, ministros de tribunais superiores, familiares do presidente eleito, familiares do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), funcionários do Congresso Nacional, ex-presidentes da República, ex-presidentes do Congresso e 80 integrantes de delegações internacionais estão entre os convidados.

Desfile em carro aberto

Mesmo com um clima tenso, Lula rejeitou a recomendação da equipe de segurança e optou por desfilar em carro aberto. Em conversas reservadas, argumentou que a posse é uma festa e não pode ficar refém de ameaças. Ele desfilou da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. No mesmo carro, estavam o vice Geraldo Alckmin (PSB), acompanhado da esposa, Lu Alckmin.

Uma grande operação para garantir a segurança da posse foi montada. Ao todo, a mobilização envolveu envolver até 8 mil agentes. Sem incluir o contingente da Polícia Militar e do Exército, o policiamento na Esplanada e na Praça dos Três Poderes terá 1.500 integrantes - mil policiais federais, 300 policiais civis e 150 homens e mulheres do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Haverá ainda reforço aéreo com helicópteros da PM, que, por questões de segurança, não informou o total de militares a serviço durante o dia.

Antes de a cerimônia ter início, um homem chegou a ser preso pela Polícia Militar do Distrito Federal ao tentar entrar na área destinada à posse de Lula com uma faca e fogos de artifício.

Multidão na posse

A Esplanada dos Ministério recebeu um multidão desde as primeiras horas deste domingo para a cerimônia de posse. No sábado, 31, caravanas foram vistas chegando à capital federal com eleitores segurando bandeiras, camisetas e bonés vermelhos.

O público esperado era de cerca de 300 mil pessoas, segundo a equipe de transição de governo. Mas, por questão de segurança, o acesso à Praça dos Três Poderes ficou limitado a 30 mil pessoas durante a cerimônia. O evento de posse foi turbinado por um festival de música com a participação de cerca de 60 artistas.

"União e Reconstrução"

Nesta terceira administração do petista, a marca do governo federal será "União e Reconstrução". Desenvolvida pela equipe do marqueteiro da campanha do petista, Sidônio Palmeira, foi exibida em telão no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

A logomarca traz o Brasil com as cores verde, amarela e azul, além de vermelho e preto, em parte das letras. As palavras-chave do slogan representam, segundo ele, tarefas principais do governo Lula 3.

