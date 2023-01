Empossado governador, Elmano se emociona ao falar do combate à fome e da morte do pai

Na cerimônia de transmissão de cargo no governo do Estado, o agora governador Elmano de Freitas (PT) falou da necessidade de reduzir desigualdades e promover justiça social e se emocionou a mencionar quem passa fome. "Ninguém quer ver ninguém mendigando, ninguém sofrendo, ninguém clamando por um emprego, ninguém chorando de fome". E completou: “Precisamos transformar a nossa lamentação em ações efetivas que ajudem a mudar para melhor a vida dos mais vulneráveis do nosso Ceará.”

Também se emocionou ao lembrar a morte do pai, falecido no dia em que a candidatura do filho foi oficializada. “Seu Odilon sempre nos ensinou o bem. Meu filho faça sempre o bem e se alguém lhe fizer um mal, busque perdoar. Obrigada por tudo, seu Odilon.”

“Tenho convicção de que a nossa luta é por justiça social e é possível, mas só acontecerá de forma coletiva.”



Mais cedo, no primeiro discurso após ser empossado, na Assembleia Legislativa, Elmano já havia se emocionado ao lembrar da terra natal. "Trago comigo desde muito jovem, na zona rural de Baturité, minha terra, um sentimento que me move e me dá força para lutar contra as injustiças e contra a desigualdade".

