PDT, partido de Ciro Gomes, terá ministério no governo Lula

O PDT, partido do ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes, estará na composição do quadro de ministérios do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A legenda estará à frente do Ministério da Previdência, representado pelo presidente Nacional da sigla, Carlos Lupi, nome próximo de Ciro e um dos principais defensores da candidatura pedetista à época da eleição.

A indicação foi confirmada pelo próprio Lupi em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 29. “Acabo de receber a missão do presidente Lula para assumir o Ministério da Previdência. Muito honrado em poder ajudar na reconstrução do Brasil”, escreveu.

Acabo de receber a missão do presidente @LulaOficial para assumir o Ministério da Previdência. Muito honrado em poder ajudar na reconstrução do Brasil. Vamos à luta! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 29, 2022

Durante a campanha presidencial deste ano, Ciro fez duras críticas a Lula e ao PT durante o processo eleitoral. No segundo turno, quando o PT e o presidente Jair Bolsonaro (PL) se enfrentaram, o PDT declarou apoio aos petistas.

Na ocasião, Ciro limitou-se a dizer que seguiria o posicionamento do partido, mas não fez campanha efusiva pela eleição do petista. Em 2022, o ex-presidenciável chegou a romper no Ceará com o ex-governador Camilo Santana (PT), tendo dito que o ex-aliado havia desertado por um “carguinho de ministro”.



Tags