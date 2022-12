Sarto sanciona Taxa do Lixo em Fortaleza e cobrança começa em abril do ano que vem

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), sancionou nesta quarta-feira, 21, a Taxa do Lixo, que irá cobrar pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município e prevê que a taxa poderá ser paga de uma só vez ou em até 12 parcelas.

A cobrança foi aprovada nesta terça, 20, pela Câmara Municipal de Fortaleza pelo placar apertado de 20 votos a 18. Um grupo de vereadores entrou hoje na Justiça contra a medida. Nos próximos dias, o prefeito deve enviar ao Legislativo um novo projeto que garante isenção para 70% dos imóveis da Capital. A mudança deveria ter sido votada ontem, mas parlamentares contrários à criação da Taxa do Lixo se ausentaram do plenário, não garantindo a quantidade mínima de votos.

A nova taxa começará a ser cobrada em 90 dias, em abril de 2023.

