Camilo e Izolda no MEC, Taxa do Lixo e as equipes de Lula e Elmano: Jogo Político #216

O ministério do presidente eleito Lula (PT) vai ganhando corpo e o senador eleito Camilo Santana (PT) foi definido como futuro ministro da Educação. Levará na equipe a governadora Izolda Cela (sem partido), que também era cotada para o cargo. No Ceará, Elmano de Freitas (PT) também está definindo a equipe de governo. Em Fortaleza, a Taxa do Lixo foi aprovada, numa polêmica que prossegue. Esses são os temas do podcast Jogo Político #216.

Participam do Jogo Político o jornalista Carlos Mazza, colunista de Política do O POVO, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jogo Político

Podcast Jogo Político: quarta-feira, às 10 horas, com análise dos fatos da semana. Ao vivo, no Youtube e Facebook do O POVO. Disponível também nas plataformas de áudio: Apple podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts e Radio Public



Siga Jogo Político no Twitter: @jogopolitico

Inscreva-se para receber a Newsletter do O POVO

Tags