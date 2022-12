Camilo comandará MEC, com Izolda na Educação Básica, define Lula

Conforme era sinalizado desde o fim da semana passada, o senador eleito Camilo Santana (PT) será confirmado ainda esta semana como ministro da Educação. Ele terá ao lado a governadora Izolda Cela (sem partido), na Secretaria da Educação Básica, um dos postos mais importantes no MEC.

A decisão estava encaminhada e foi sacramentada em reunião na segunda-feira, 19, entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Camilo, Izolda e o governador eleito Elmano de Freitas (PT). Também estavam presentes o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e Fernando Haddad, indicado ministro da Fazenda e que já foi titular do MEC.

Ao longo dos últimos dias, houve disputa de bastidor sobre a indicação. Izolda Cela chegou a ser tida como favorita para a vaga, mas houve resistência da bancada federal do PT, que insistiu em manter a vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última sexta-feira, 16, quando já havia acerto encaminhado para a composição, a governadora já se manifestou falando sobre a área que irá comandar. "Já está no tempo, vamos dizer assim, para não falar em atraso, de a educação básica ter um status de prioridade realmente mais forte, mais sistêmico. Porque nós só teremos mesmo a condição de construir um país mais justo se nós tivermos, são outras tantas coisas, mas essa base educacional bem feita, uma boa escola para as crianças e para os jovens brasileiros, é absolutamente essencial para isso." Ela ainda acrescentou: "Acredito que essa deva ser a prioridade do Governo Federal".

Sobre o assunto Deputado José Guimarães é confrontado por homem em aeroporto; veja vídeo

Elmano diz que começa a divulgar secretários esta semana

Papa Francisco diz que julgamento de Lula "começou com fake news"

Tags