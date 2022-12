Papa Francisco diz que julgamento de Lula "começou com fake news"

O papa Francisco afirmou, em entrevista publicada neste domingo, 18, que o julgamento que levou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prisão “começou com fake news”.

Ao jornal espanhol ABC, o pontífice falou sobre o caso do petista que, antes de ser eleito presidente, foi julgado e preso.



“É um caso paradigmático. O processo de julgamento começou com notícias falsas na mídia, fake news, que criaram uma atmosfera que favoreceu seu julgamento”, apontou.



Francisco também considerou que o caso é histórico e que a problemática das notícias falsas sobre líderes políticos e sociais é gravíssima, pois “podem destruir pessoas”.

Lula foi preso em 2018, após ser acusado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá. Por conta das acusações, o petista não participou das eleições presidenciais da época, que resultou na vitória do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após 580 dias, Lula foi solto e, em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) revogou as sentenças por reconhecer parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do caso. Assim, o petista retomou seus direitos políticos e conseguiu se candidatar ao Palácio do Planalto.

Por fim, Francisco também considerou que o processo parece não ter sido adequado e que é necessário cuidado com aqueles que criam cenário para qualquer julgamento. “Eles fazem isso por meio da mídia de forma a influenciar aqueles que devem julgar e decidir”.

Em 2020, o papa Francisco e Lula se encontraram no Vaticano para discutir sobre o combate à fome e à desigualdade no mundo.

